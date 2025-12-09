KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
'Johan Cruijff ArenA doet aangifte na afsteken groots vuurwerk'

Arthur
bron: RTL
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

De Johan Cruijff ArenA heeft vrijdagavond officieel aangifte gedaan na het grootschalige vuurwerkincident tijdens het thuisduel met FC Groningen, zo meldt RTL. Ajax had vrijdag al aangekondigd stappen te ondernemen, maar meldt dinsdag pas dat de aangifte daadwerkelijk is ingediend. Het gaat onder meer om zaken als huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting.

Volgens een woordvoerder van de club, die ook namens de ArenA spreekt over het incident, zijn er verder geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vrijdag liet Ajax weten dat tien tot vijftien verdachten waren geïdentificeerd na het bekijken van camerabeelden, terwijl het onderzoek nog loopt.

Na overleg met de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie werd besloten dat de ArenA als stadioneigenaar aangifte zou doen. Ajax fungeert hierbij als hoofdhuurder van het stadion. Het duel tussen Ajax en FC Groningen, dat plaatsvond op zondag 30 november, werd al snel gestaakt toen supporters van de harde kern van de thuisploeg herhaaldelijk vuurwerk afstaken.

