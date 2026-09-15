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Johan Cruijff ArenA krijgt primeur met Europese topwedstrijd

Arthur
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Dat is besloten tijdens een vergadering van de UEFA in het Griekse Thessaloniki.

Het duel tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus, zo meldt de KNVB op X. De wedstrijd is de jaarlijkse strijd tussen de twee Europese clubcompetitiewinnaars.

De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd, maar werd nog nooit in Nederland gespeeld. Daarmee krijgt de Johan Cruijff ArenA volgend jaar de primeur. Afgelopen maand ging de Europese Supercup naar Paris Saint-Germain. De Franse topclub versloeg Aston Villa in Salzburg met 2-1.

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„De Europese Supercup is in deze vorm nog nooit in Nederland gespeeld en daarom is het fantastisch dat we dit affiche voor het eerst naar ons land kunnen halen”, reageert Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, op de site van de Telegraaf. "Sportief behoort dat tot het beste wat het Europese clubvoetbal te bieden heeft en ook voor supporters is het een geweldig evenement", vervolgt hij enthousiast.

"Nederland telt miljoenen voetballiefhebbers en we brengen de grootste voetbalevenementen graag dichtbij. Samen met de UEFA, de gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA willen we hier een groot voetbalfeest van maken", besluit de bestuurder. 

Tanja Dik, de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena, toont zich eveneens enthousiast. "Ter afsluiting van het jaar waarin wij ons dertigjarig bestaan vieren, mogen we de absolute top van het Europese clubvoetbal ontvangen", reageert ze. "Al drie decennia is onze ambitie om sportfans onvergetelijke ervaringen te bieden in een stadion dat blijft vernieuwen”, besluit Dik. 

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