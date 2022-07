Geschreven door Jessica Westdijk 28 jul 2022 om 15:07

Zoals je ongetwijfeld wel al weet, zal op 30 juli 2022 de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2022 worden gespeeld in de nogal gepaste Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Dit jaar zal de wedstrijd opnieuw gaan tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV Eindhoven. Ajax is op dit moment negenvoudig winnaar, en heeft reeds achttien keer deelgenomen. PSV is de bekerwinnaar, en heeft de Johan Cruijff Schaal maar liefst twaalf keer gewonnen, uit de negentien keer dat ze deelnemen.

Wat deze editie natuurlijk ook speciaal maakt is dat Ajax en PSV voor de derde keer op rij tegenover elkaar komen te staan, en dat ze elk reeds eenmaal gewonnen hebben tegen elkaar. Daarnaast is het later dit jaar ook het Wereldkampioenschap in Qatar, en zowel spelers van Ajax (Steven Bergwijn, Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis en Davy Klaassen) als uit PSV (Guus Til, Jordan Teze en Cody Gakpo) zullen in het Nederlandse elftal zitten. Dus hoewel deze toppers het eind deze maand tegen elkaar moeten opnemen, zullen ze een paar maanden later hun krachten moeten bundelen. Een dergelijke situatie is natuurlijk ideaal voor iedereen die wat wil wedden op WK uitslagen, want er zijn zoveel factoren die een rol spelen.

In dit artikel kijken we even terug naar de vorige wedstrijden Ajax versus PSV Eindhoven in 2019 en 2021, geven we aan wat er sindsdien veranderd is, en wat we wellicht kunnen verwachten in 2022.

Wat is de Johan Cruijff Schaal nu weer?

De Johan Cruijff Schaal is de beker die wordt uitgereikt aan de winnaar van de jaarlijkse (normaal gezien toch, in 2020 was er even een pauze, voor duidelijke redenen) voetbalwedstrijd tussen de nationale bekerwinnaar en de landskampioen in Nederland bij de mannen. Deze wedstrijd werd voor het eerst gespeeld in 1949 en stond tot 1996 bekend onder een andere naam: de Nederlandse Supercup of de PTT Telecom Cup. Toen werd de prijs hernoemd naar één van Nederland’s grootste voetbalhelden, Johan Cruijff.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), en vond historisch gezien altijd plaats in de Amsterdam Arena. Vanaf 2017 werd dit verplaatst naar het stadion van het team dat landskampioen werd, maar dit jaar is dat natuurlijk Ajax, en dus speelt de match zich ook opnieuw af in Amsterdam. Een interessant weetje: hoewel Ajax en PSV elkaar nu voor de derde keer gaan ontmoeten voor deze beker, kon dit makkelijk de vierde keer zijn. In 1989 zou er immers voor het 100-jarig jubileum van de KNVB een supercupwedstrijd worden georganiseerd, tussen landskampioen en bekerwinnaar PSV en Ajax, die toen op de tweede plaats stond. Maar wegens veiligheidsredenen werd deze match helaas afgelast, en we zullen nooit weten hoe deze zou zijn afgelopen.

Ajax versus PSV in 2019

De eerste wedstrijd op rij tussen Ajax en PSV werd gespeeld in 2019, en begon meteen zeer explosief. De Deense centrumspits Kasper Dolberg kreeg in het begin van de match een bal toegespeeld van Donny van de Beek, die hij meteen binnenschoot voor een 1-0 voorsprong in de eerste minuut. Het was de dato de snelste openingstreffer ooit in de Johan Cruijff Schaal. PSV leek de hele eerste helft op zoek naar wat samenhang tussen de spelers, want drie belangrijke spelers hadden de club immers verlaten kort hiervoor.

Trainer Mark van Bommel voerde een dubbele wissel door bij de rust, en hoopte op een ommekeer, maar Ajax was gewoon te sterk. Al zeven minuten na de rust trapte Daley Blind de bal in de winkelhaak vanaf de rand van het zestienmetergebied. Dit doelpunt zorgde voor de 2-0 voorsprong, maar werd niet goed onthaald door PSV, want ze meenden dat Polivier Boscagli net voor het doelpunt een elleboogstoot had gekregen door Dusan Tadic. De VAR keurde het doelpunt uiteindelijk wel goed. De zaken gingen verder niet beter voor PSV, en na de derde wissel raakte Sam Lammers geblesseerd aan de knie, waardoor ze met tien man moesten verder spelen. Ajax heeft uiteindelijk verdiend gewonnen met 2-0.

Ajax versus PSV in 2021

Twee jaar later stonden Ajax en PSV opnieuw tegenover elkaar, en deze keer was de situatie omgekeerd. PSV was goed getraind en goed voorbereid, en Ajax had, in de woorden van toenmalig trainer Erik ten Hag, “te veel spelers die nog niet volledig fit op het veld staan”. PSV had reeds een aantal echte matchen gespeeld dit seizoen en had een goed getraind en voorbereid team, terwijl Ajax nog maar halverwege hun voorbereidingen was. Veel internationale spelers die de club betraden hadden slechts een paar weken voorbereiding gehad voor deze match. Reeds in de eerste helft scoorde Noni Madueke tweemaal voor PSV, en na de rust maakten Yorbe Vertessen en Mario Götze er een verpletterende 4-0 van. Een opdoffer van jewelste voor Ajax, en coach Erik ten Hag was dan ook erg teleurgesteld.

Ajax versus PSV in 2022

Op 30 juli 2022 om 20:00 uur staan Ajax en PSV opnieuw tegenover elkaar. Voor zowel Ajax als PSV zal dit de eerste officiële wedstrijd van het seizoen zijn. Bij PSV betekent dit dat hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer meteen zou kunnen omzetten in een zege en een beker, wat uiteraard de toon zal zetten voor de rest van het seizoen. Ajax wordt sinds 1 juli 2022 niet meer geleid door Erik ten Hag (die naar Manchester United is vertrokken), maar wel door zijn voormalig assistent Alfred Schreuder. Deze zomer hebben beide clubs tal van spelers binnengehaald. Ajax haalde bijvoorbeeld Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Calvin Bassey binnen, maar zag wel André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller vertrekken.

Hier komt ook nog bij dat Maarten Stekelenburg en Kik Pierie er wellicht niet bij zullen zijn wegens blessures. Bij PSV zullen André Ramalho, Carlos Vinícius, Olivier Boscagli en Mauro Júnior wellicht de match moeten uitzitten, opnieuw wegens blessures. Kortom, wat de aankomende match Ajax-PSV zal geven is nog koffiedik kijken, want de roosters van beide ploegen is zeer flexibel, met nieuwe spelers die erbij zijn gekomen, oude rotten die zijn vertrokken, tal van blessures, en nieuwe trainers.

Dat het vonken zal geven staat natuurlijk al vast!