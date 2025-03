Johan Derksen adviseert voormalig Ajacied: "Zou asociaal zijn"

Derksen verwacht niet dat PSV Bosz zomaar zal ontslaan. "PSV zal hem er niet uitgooien, dat zou asociaal zijn", stelt hij in Vandaag Inside. "Ik vind wel dat Bosz zelf zijn consequenties eraan moet verbinden. PSV is gewoon een bedrijf. De mensen die hem hebben aangesteld voelen zich ook niet lekker, want ze dachten: de komende jaren is Eindhoven weer de voetbalhoofdstad van Nederland."

PSV ligt op koers een vrij kleurloos seizoen te draaien. "Als je uit de beker en Europa ligt en kansloos in de competitie bent, dan kost dat een vermogen aan inkomsten. Een trainer moet in dit soort gevallen zelf conclusies trekken en zeggen: 'ik ben er niet in geslaagd om met het beste materiaal van Nederland prijzen te pakken, voor mij een ander'", oppert Derksen. "Dat zou hem sieren."