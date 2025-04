Johan Derksen afwezig bij VI: "Onderzocht of het botkanker is"

Johan Derksen heeft woensdagavond openheid van zaken gegeven over zijn plotselinge afwezigheid bij de uitzending van dinsdag. De 76-jarige analist ontbrak vanwege 'privéomstandigheden', maar wat er precies speelde, was tot dat moment onduidelijk.

"Ik heb een hele rare dag, met heel veel zorgen", begon Derksen vlak voor de uitzending, zonder omhaal van woorden. Na de reclamepauze lichtte hij de situatie kort toe, al deed hij dat liever niet. "Ik heb geen enkele behoefte om heel Nederland uit te leggen wat mijn privéomstandigheden zijn. Maar je wordt helemaal gek gebeld. Als ik niet opneem, bellen ze mensen in mijn omgeving."

De reden voor zijn afwezigheid bleek ernstig: zijn vrouw, Isabelle Pikaar, had plotseling ernstige gezondheidsklachten. "Ik heb gisteren een heel hectische dag gehad. Ik zat koffie te drinken met mijn vrouw en die had pijn in haar rug en been." Derksen raadde haar aan naar de huisarts te gaan, die haar vervolgens doorverwees naar het ziekenhuis. "Op een gegeven moment belt ze en ik zei: waar blijf je?" Uiteindelijk bleek haar heup 'spontaan' gebroken te zijn.

Omdat zo’n breuk vaak een onderliggende oorzaak heeft, werd er direct verder onderzoek gedaan. "Vanochtend heb ik gehoord dat er géén tumoren gevonden zijn. Nu moet er alleen onderzocht worden of het botkanker is. Als het ook goed is, dan kan ze geopereerd worden. Van koffie drinken naar de spoedeisende hulp in een uur."