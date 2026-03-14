Johan Derksen begrijpt niets van Ajax: "Dit is dodelijk voor hem"

Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft maar weinig begrip voor de werkwijze van Jordi Cruijff bij Ajax. Onlangs werden oud-spelers als Siem de Jong en Daniël de Ridder aangesteld, terwijl 'grotere namen' als Wesley Sneijder en Wim Jonk niet zijn benaderd door de Amsterdamse club.

"Die hebben ze natuurlijk zelf opgeleid, want zij willen meer Ajacieden in de organisatie, maar dat zijn twee jongens zonder enige uitstraling", begint Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. "Het erge, en dat gaat natuurlijk om het technische gebeuren, is dat Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Jaap Stam en Aaron Winter werkloos thuis zitten. Zij hebben allemaal een trainersdiploma."

Volgens de oud-hoofdredacteur van Voetbal International is het onbegrijpelijk dat iemand als Jonk nog niet benaderd is door Jordi Cruijff. "Waarom komt Wim Jonk nooit aan bod? Dat is de man van de Cruijff-methode", vervolgt hij, waarop Valentijn Driessen vervolgt. "Dat wordt echt nog wel een probleem en volgens mij heeft Cruijff ook nog geen afspraak gemaakt met Wesley Sneijder."

"Voor Wesley is dit ook dodelijk", meent Derksen. "Wesley loopt al een jaar te solliciteren, die is weer aan het voetballen geslagen om afgeslankt te worden en die wordt iedere keer door mindere goden voorbijgestreefd. Wesley heeft wel de uitstraling dat er iemand binnenkomt bij Ajax", aldus de analist.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
