2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax historie & oud-spelers

Johan Derksen bespreekt oud-Ajacied: "Kwam snuivend uit het toilet"

Stefan
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft nog eens teruggeblikt op de periode van verslaving van Wim Kieft. De voormalig doelpuntenmaker van PSV, Ajax en Oranje ging door een diep dal na zijn carrière, maar herpakte zichzelf.

"Kieft had een combinatieverslaving van witte wijn en coke", zegt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Dat ging verkeerd. Die kreeg een keer een niesbui vlak voor een uitzending. We hadden een zwarte tafel en toen lag er voor tweeduizend euro coke op tafel. Toen hebben Van der Gijp en ik hem helemaal afgestoft en de tafel afgeveegd, want er was nog maar twintig seconden voor we begonnen."

De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International geeft aan dat de verslaving van Kieft altijd wel zichtbaar was voor hem. "Ik ben de oudste en ik moet voor een uitzending nog wel eens even pissen. Wim ging destijds 28 keer pissen, maar die kwam snuivend weer uit het toilet."

Tegenwoordig is Kieft dus helemaal van de drank en drugs af. "Wim hebben wij met ons team heel collegiaal over ontfermd. Ik heb geregeld dat zijn boek er kwam, zodat hij zijn schulden kon afbetalen. Rob Jansen, de vroegere zaakwaarnemer, heeft ook veel financiële problemen opgelost. Wim hebben we herboren teruggekregen aan tafel", aldus Derksen.

Ajax historie & oud-spelers Wim Kieft Het laatste Ajax Nieuws
