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Ajax historie & oud-spelers

Johan Derksen: "Bij de grote clubs heeft hij het niet laten zien"

Stefan
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Ajax kon de voorbije twee seizoenen beschikken over Wout Weghorst, maar de spits is inmiddels niet langer Ajacied. Hij vertrok naar FC Twente, waar hij onlangs de vaderlandse media te woord stond. Tot enige verbazing van Valentijn Driessen.

"Wij zijn allemaal gek en Wout is normaal", begint Driessen in de uitzending van Vandaag Inside. "Dat is hetzelfde verhaal als met een spookrijder die zegt: Ik zie duizenden spookrijders op me af komen. Zo zit Wout er ook in, want hij vertelde bij de NOS en ESPN dat niemand hem snapt. Hij is authentiek en wij zijn gek eigenlijk. Wij moeten hem normaal vinden. Hij heeft een unieke persoonlijkheid en doet af en toe rare dingen."

"Het is een rare snuiter", haakt René van der Gijp in. "Het is ook een hele emotionele snuiter", reageert Johan Derksen. "Het is een wonder dat hij met zijn kwaliteiten op dit niveau terecht is gekomen. Dat is ook een teken dat het niveau hier en daar kraakt."

Vervolgens geeft de besnorde analist te kennen dat hij met verbazing naar het persmoment van Weghorst heeft gekeken. "Als ik dat interview van hem lees, heb ik echt het idee dat hij denkt dat hij een vedette is en dat is een misvatting. Het is een eenvoudig werkpaard dat je kunt gebruiken als stormram, maar meer ook niet. Bij de echte grote clubs heeft hij het niet laten zien", aldus Derksen.

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