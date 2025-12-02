Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht

Johan Derksen ziet een terugkeer van Wim Kieft bij Vandaag Inside niet zitten. Volgens de analist is het voetbal al genoeg vertegenwoordigd in het programma.

Kieft was in het verleden een van de vaste gezichten bij VI, maar ging niet mee toen het programma werd omgetoverd naar Vandaag Inside. De voormalig spits van Ajax hoeft niet op een uitnodiging te rekenen. "Dat heeft niks met Wim Kieft te maken, want Wilfred, Rene en ik vinden Wim allemaal een prima jongen", benadrukt hij in Groeten uit Grolloo. "We waren ook heel blij dat hij een plekje kreeg aan tafel bij de NOS."

Derksen legt uit dat Vandaag Inside niet meer een voetbalprogramma is. "Het onderdeel voetbal wordt helemaal gecoverd door René van der Gijp. En op maandag na het weekend zit Valentijn Driessen van De Telegraaf erbij. Maar als Kieft er ook nog bij aanschuift, zijn we weer een specifiek voetbalprogramma. En die tijd ligt achter ons", vertelt de voormalig prof. "Alleen een tafel met ex-voetballers, die vervolgens de oorlog in Oekraïne moeten oplossen, vind ik ongeloofwaardig."