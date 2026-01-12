Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"

Roefs was dit weekend opnieuw de uitblinker bij The Black Cats. In het FA Cup-duel met Everton keerde hij alle drie de strafschoppen in de beslissende penaltyreeks. "Ajax, Feyenoord en PSV moeten zich de ogen uit hun kop schamen", zegt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Ik was in Engeland en heb Sunderland gezien. Roefs, die van NEC is gekomen, is de ster van het Engelse voetbal. Een geweldige keeper, maar dat bleek bij NEC al."

Derksen snapt niet waarom de topclubs de sluitpost niet hebben aangetrokken. "Alle drie die topclubs hebben een heel middelmatige keeper, hij loopt bij NEC en niemand heeft zelfs maar overwogen om hem te nemen." Amsterdam koos ervoor Vitezslav Jaros te huren van Liverpool, Eindhoven ging in zee met Matej Kovar, en in Rotterdam bleef het vertrouwen in Timon Wellenreuther en Justin Bijlow.

NEC zette met de verkoop van Roefs aan Sunderland een nieuw transferrecord neer. De jonge doelman leverde 10,5 miljoen euro op. Eerder in de zomer werd gesproken over een vraagprijs van zes miljoen euro, maar dat werd vanuit Nijmegen altijd ontkend.