Johan Derksen fel: "Ik vond het zelfs geen kaart voor Van Bommel"

Johan Derksen heeft zich enorm gestoord aan de storm die is ontstaan rond de persoon van Ruben van Bommel. De vleugelaanvaller van PSV botste frontaal op Ajacied Aaron Bouwman en kreeg van de nodige analisten de hoon over zich heen. Onzin, zo stelt Derksen.

"Ik heb me nogal geërgerd en ook verbaasd over de hysterische verhalen die ontstonden na de botsing tussen Van Bommel en Bouwman", vertelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Heel Nederland roept dat het een rode kaart is. Ik zag zelfs termen als 'moordaanslag'. Er werd schande van gesproken en iedereen was verontwaardigd, maar ik vond het zelfs geen gele kaart."

"Het was een typische botsing die voorkomt in een contactsport", vervolgt hij. "Beide spelers waren gefocust op de bal en gingen daar bewust op af. Ze konden elkaar niet meer ontwijken, daar had niemand schuld aan. Het was heel naar om te zien, maar je kunt Van Bommel dat helemaal niet kwalijk nemen, want hij zag die speler helemaal niet. Het is heel treurig en het zag er heel erg uit, maar het was geen overtreding. Het was een toevallige botsing."