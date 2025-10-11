Kick-off
2025-10-09
Johan Derksen fel op oud-Ajacied: "Hij lijkt net Donald Trump"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen is opvallend verbaasd over de uitspraken van Louis van Gaal in de Portugese media over Andries Jonker. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, die Jonker vol lof prees, deed De Snor denken aan Donald Trump.

"Ik zit naar Louis te kijken en denk: dit is Donald Trump", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Hij is helemaal vol en gek van zichzelf. Ik kijk er dan ook echt niet van op als Louis straks de Nobelprijs voor de Vrede wil winnen."

Van Gaal had weinig moeite om zijn bewondering voor Jonker te laten blijken. "Jonker was een geweldige assistent-trainer bij mij. Wanneer je een assistent van mij bent, ben je ook geweldig. Anders ben je mijn assistent niet", stelde de voormalig coach in een gesprek met de Portugese media. Jonker wordt bij Benfica genoemd als mogelijke directeur voetbal.

De Amsterdammer zit voorlopig nog in de wachtkamer. Bij Benfica staat eind oktober de verkiezing van een nieuwe president gepland. Als Martim Mayer wint, zal hij Jonker aanstellen als directeur voetbal.

