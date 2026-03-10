Johan Derksen fileert Ajacied: "Die kan niet meer voetballen"

René van der Gijp en Johan Derksen hebben zich kritisch uitgelaten over het niveau van Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder van Ajax stond na bijna een half jaar weer in de basis, maar maakte volgens de mannen van Vandaag Inside weinig indruk.

Van der Gijp zag een speler die ver verwijderd is van zijn oude vorm. "Hij is geen schim van zichzelf meer. Zonde is dat", zei hij in de uitzending. "Hij was zo’n goede speler, man."

Ook Derksen is van mening dat Berghuis zijn niveau niet meer haalt. "Die kan niet meer voetballen. Die jongen had zo’n goede trap, maar dat zie je allemaal niet meer terug."

De oud-voetballer had daarnaast stevige kritiek op de keuze van Ajax om doelman Maarten Paes terug te halen van FC Dallas. "Welke idioot heeft die keeper Paes teruggehaald?", vroeg Derksen zich hardop af. Valentijn Driessen wees daarbij naar technisch directeur Jordi Cruijff. Derksen was vervolgens snoeihard in zijn oordeel: "Dat is een waardeloze keeper! Iedere uittrap is balverlies. Hij was de reserve van FC Utrecht en daar hebben ze hem weggedaan, want als hij moest invallen, verloren ze."