'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Johan Derksen fileert Ajax: "Hoe armoedig moet je als club zijn?"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

FC Twente en Ajax nemen het zondagmiddag in De Grolsch Veste tegen elkaar op. Johan Derksen en René van der Gijp verwachten een loodzware middag voor de Amsterdammers, die eerder deze week met 5-1 onderuitgingen bij Chelsea.

"Wat denken jullie van dit weekend? Hoe lang kan Heitinga het volhouden?" vroeg presentator Wilfred Genee in Vandaag Inside. Derksen reageerde direct: "Die wedstrijd tegen FC Twente wordt natuurlijk heel moeilijk. Twente is niet echt in vorm, maar ze hebben best een aardig elftal. Ik denk zelfs dat ze een beter elftal hebben dan Ajax." Ook Van der Gijp verwacht weinig goeds voor de ploeg van John Heitinga. "Dat wordt een hele lastige wedstrijd tegen FC Twente."

Derksen ziet intussen hoe Ajax steeds verder wegzakt. "Hoe armoedig moet je als club zijn dat je naar Chelsea gaat, en dat iedereen het voor, tijdens en na de wedstrijd alleen maar over Wout Weghorst heeft? En er staat een keeper van 42 jaar (Remko Pasveer, red.) die ze nog van stal hebben gehaald. Dat is toch lachwekkend?" aldus een kritische Johan Derksen.

0 reacties
