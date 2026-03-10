Johan Derksen gebruikte pillen tijdens voetbalcarrière: "Gek op"

Johan Derksen heeft in een podcast openhartig verteld dat hij tijdens zijn voetbalcarrière stimulerende middelen gebruikte. In Groeten uit Grolloo gaf het gezicht van Vandaag Inside aan dat hij regelmatig dextrinepillen nam om meer energie te krijgen tijdens wedstrijden.

De voormalige verdediger van onder meer Go Ahead Eagles en SC Cambuur benadrukte dat het niet om doping ging, maar om pillen op basis van druivensuiker die voor een snelle energieboost zorgen. "Ik was gek op dextrinepilletjes", vertelt Derksen. "Die gaven mij meer kracht en uithoudingsvermogen. Ik verlengde mijn limiet een beetje."

Volgens Derksen gebruikte hij de pillen vooral wanneer hij het op moest nemen tegen sterke tegenstanders. "Ik nam een dextrinepilletje als ik tegen PSV moest spelen. Ik stond toen tegenover René van der Kerkhof en die was sneller dan het geluid. Ik raakte hem dan af en toe. Ik had ook door dat Van der Kerkhof opeens linksbuiten liep en er iemand anders tegenover me stond."

Toch hielpen de pillen hem niet altijd zoals hij had gehoopt. "Ik ging er niet beter van voetballen. Eerst dacht ik van wel, maar dat was een misvatting als ik de beelden later terugzag", lacht De Snor. "Ik ben twaalf jaar een gevaarlijke gek op de velden geweest, maar ik kan er nu nuchter over praten."