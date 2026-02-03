Johan Derksen geeft advies: "Haal die man in godsnaam naar Ajax"

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ en daardoor staat de club uit Nijmegen nu op een (gedeelde) derde plek in de Eredivisie, samen met Ajax. De ploeg van trainer Dick Schreuder moet echter nog wel een wedstrijd inhalen.

Johan Derksen was maandagavond bij Vandaag Inside vol lof over de kale oefenmeester. "Dick Schreuder heeft bij PEC Zwolle en nu bij NEC bewezen dat hij een absolute toptrainer is", sprak hij. "Hij steekt momenteel met kop en schouders boven het hele trainerskorps uit in Nederland", constateert Derksen.

"Haal die man in godsnaam naar Ajax, dan ben je uit de brand. Ik denk dat je aan Schreuder veel meer hebt dan aan een trainer uit een totaal andere cultuur", adviseert de voormalig profvoetballer, die geen voorstander is van een Spaanse trainer. "Dan betaal je een godsvermogen om hem naar Ajax te halen", stelt hij.