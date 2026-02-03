Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Johan Derksen geeft advies: "Haal die man in godsnaam naar Ajax"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ en daardoor staat de club uit Nijmegen nu op een (gedeelde) derde plek in de Eredivisie, samen met Ajax. De ploeg van trainer Dick Schreuder moet echter nog wel een wedstrijd inhalen. 

Johan Derksen was maandagavond bij Vandaag Inside vol lof over de kale oefenmeester. "Dick Schreuder heeft bij PEC Zwolle en nu bij NEC bewezen dat hij een absolute toptrainer is", sprak hij. "Hij steekt momenteel met kop en schouders boven het hele trainerskorps uit in Nederland", constateert Derksen.

"Haal die man in godsnaam naar Ajax, dan ben je uit de brand. Ik denk dat je aan Schreuder veel meer hebt dan aan een trainer uit een totaal andere cultuur", adviseert de voormalig profvoetballer, die geen voorstander is van een Spaanse trainer. "Dan betaal je een godsvermogen om hem naar Ajax te halen", stelt hij. 

Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Kenneth Perez

Perez kritisch na 'soap' rondom Sano: "Het is bijna crimineel"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
