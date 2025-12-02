Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Johan Derksen haalt hard uit: "Die jongens hebben schijt aan Ajax"

Joram
bron: Groeten uit Grolloo
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen vindt dat Ajax keihard moet optreden tegen de F-Side. De analist is niet te spreken over de harde kern van de Amsterdamse club, nadat het duel met FC Groningen afgelopen zondag werd gestaakt vanwege een grote vuurwerkshow van de fans.

"Het is eigenlijk heel eenvoudig", begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Als je je als persoon misdraagt in een openbare gelegenheid, word je de toegang ontzegd en kom je er niet meer in. Hooligans kunnen zich tot het einde van de eeuw misdragen en blijven gewoon op de tribune staan. Ajax moet nu eens stoppen met die angst voor hooligans en zij moeten stoppen met koketteren dat ze supporter zijn, want ze duperen de club alleen maar."

Derksen hoopt dat de club hard ingrijpt. "Ajax kan nu een voorbeeld stellen voor heel Nederland door de tribune van de F-Side de rest van het seizoen af te sluiten: ze komen er niet meer in. Je moet niet met die mensen aan tafel gaan, want dat is een herhaling van zetten. Er is met die mensen geen afspraak te maken. Het zijn draaideurcriminelen die volgende week weer in de fout gaan."

Volgens Derksen kan het niet meer bij statements blijven. "Alles is al geprobeerd: paaien, de heren het naar hun zin maken... Maar de heren hebben schijt aan Ajax en zorgen er alleen maar voor dat Ajax in diskrediet wordt gebracht en hoge boetes moet betalen. Die hooligans komen alleen maar naar Ajax om de sfeer te verpesten."

Toch denkt Derksen dat er weinig zal veranderen. "Het is een moeilijk probleem. Nu is het moment om harde maatregelen te nemen, maar dat durft niemand bij Ajax. Ze komen je opzoeken, je krijgt een bommetje voor de deur of je ruiten worden ingegooid."

