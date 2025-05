Johan Derksen haalt uit: “Hij heeft bij Ajax alles fout gedaan”

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside heeft Johan Derksen fel uitgehaald naar Jan van Halst, die onlangs een boek uitbracht over zijn carrière. Derksen had geen goed woord over voor de oud-voetballer en voormalig beleidsbepaler van onder andere Ajax en FC Twente.

"Hij was als voetballer een nuttige stofzuiger op het middenveld, maar als beleidsbepaler bij FC Twente en Ajax heeft hij alles fout gedaan wat fout kon gaan", stelde Derksen scherp. "Nu zal hij het wel ontkrachten dat het allemaal wel meevalt."

Ook over het boek zelf is Derksen niet bepaald enthousiast. "Ik ben niet geïnteresseerd in Jan van Halst. Ik denk dat er heel weinig mensen geïnteresseerd zijn. Ook kan ik het me niet voorstellen dat hij het boetekleed aantrekt en zegt 'ik ben verantwoordelijk, ik was de hoogste baas bij Ajax en heb die Duitser miljoenen laten spenderen en die zijn weg'."

Opmerkelijk detail: het boek van Van Halst is uitgegeven door Derksen zijn dochter. Daarover zei hij: "Ik zag vanochtend in de krant dat mijn dochter dat boek uitgegeven heeft. Ik ben met pensioen gegaan en toen heeft ze het overgenomen. Vanaf dat moment heeft ze nooit meer naar mij geluisterd."

Tot slot spaarde Derksen zijn kritiek niet: "Van Halst is een mooiprater, een babbelaar. Hij zegt nooit waar het op staat en hoe het in elkaar zit. Aantoonbaar heeft die jongen het heel slecht gedaan als beleidsbepaler", besloot hij.