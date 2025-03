Johan Derksen haalt uit: "Hij past ook helemaal niet bij Ajax"

Wesley Sneijder had donderdag geen goed woord over voor Ajax-trainer Francesco Farioli, die een B-team liet opdraven in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. René van der Gijp moest lachen om de tirade van de oud-Ajacied.

Wesley Sneijder hekelt Ajacied: "Flikker op, sorry dat ik het zeg!"

"Wat was die kwaad, die kleine Sneijder. Die heeft zes uur in de auto gezeten natuurlijk, die moet morgenochtend nog terug uit Frankfurt", lacht Van der Gijp bij Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee was ook verrast door de opstelling van Farioli.

"Je kan daar toch makkelijk een goed resultaat boeken?", vraagt Genee zich af. "Ajax heeft acht punten voorsprong, maar Farioli denkt dat hij de titel nog kan verspelen." Van der Gijp moest er wel om lachen. "En Sneijdertje, hij zei dat Ajax zondag ook gaat verliezen."

Johan Derksen is kritisch op Farioli. "Die man wordt gered door de omstandigheden dat de resultaten heel goed zijn", meent de analist. "Maar alle beslissingen die hij neemt, dat is niet van Ajax. Ajax zit heel anders in de wedstrijd, hij past ook helemaal niet bij Ajax."