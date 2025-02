Johan Derksen haalt uit in uitzending: "Alles was voor Ajax"

Derksen laat zich in de uitzending kritisch uit over de scheidsrechter. "Ajax staat hoog op de ranglijst, maar dan zie ik hoe die scheidsrechter, Joey Kooij, fluit... alle twijfelgevallen vielen in het voordeel van Ajax uit en in het nadeel van Go Ahead", doelt Derksen onder meer op de penalty die in eerste instantie werd gegeven na hands van Daniele Rugani, voordat besloten werd dat de bal toch niet op de stip ging. "Als er een doelrijpe kans is, dan is hands wel strafbaar."

"Alles wat Kooij besliste, was tegen Go Ahead en voor Ajax. Die rode kaart (voor Gerrit Nauber, red.) was lachwekkend, twee gele kaarten die hij niet had hoeven geven", vervolgt Derksen. "Bij Ajax zit al weken alles mee in de zin dat de scheidsrechters redelijk vriendelijk voor Ajax fluiten. Ze staan wat geflatteerd bovenaan, maar wel vijf punten voor op PSV. Het is onbegrijpelijk."