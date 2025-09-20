Johan Derksen haalt uit naar Ajax: "Dat is heel dom geweest"

René van der Gijp verwacht dat John Heitinga zich voorlopig nog geen zorgen hoeft te maken over zijn positie bij Ajax. Dat vertelde hij bij Vandaag Inside . Ondanks toenemende kritiek vanuit de media en supporters, denkt Gijp niet dat een nederlaag tegen PSV directe gevolgen zal hebben voor de trainer.

Aan tafel wordt de vraag gesteld of Heitinga zijn positie kan behouden bij een verlies tegen PSV zondag. "Natuurlijk," antwoordt Van der Gijp. "Maar hij krijgt nog een paar lastige wedstrijden, hè."

Johan Derksen, net als Wim Kieft eerder, uit vooral kritiek op Alex Kroes vanwege de aanstelling van Heitinga. "Dat is heel dom geweest," aldus De Snor. "Dan komen ze met het verhaal: wij willen een Ajacied. Ja, het is inderdaad een echte Ajacied. Maar Johnny Heitinga, er was toch nooit iemand op het idee gekomen om die man trainer van Ajax te maken."

"Hij heeft namelijk niet de personality van een hoofdtrainer," vervolgt Derksen. Wilfred Genee suggereert daarop dat Heitinga misschien juist de ideale assistent-trainer is. "Ja, hij zat toch hartstikke mooi bij Liverpool", stemt Derksen in. Hélène Hendriks voegt toe: "Als Ajax zou verliezen komende zondag, dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken hoe Heitinga daar mentaal mee omgaat. Je kan je dan natuurlijk heel snel terugtrekken en onzeker worden."

Van der Gijp blikt alvast vooruit: "Ze hebben nu van Inter verloren en ze verliezen van PSV. Is dat heel gek? Dat kan gebeuren. Ik vind niet dat hetzelfde geldt voor PSV." "Die mogen met dit materiaal thuis niet van Ajax verliezen. Wel van Telstar," besluit hij met een lach. Hendriks voegt daar nog aan toe: "Mocht PSV verliezen, hebben zij een groter probleem."