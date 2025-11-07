Johan Derksen haalt uit naar Ajax: "Ik vind het zo armoedig"

Pasveer stond de laatste wedstrijden weer onder de lat bij Ajax, maar daar begrijpt Derksen helemaal niets van. "Het duurt even voor hij in de hoek is, maar hij pakte wel twee goede ballen", geeft hij in Vandaag Inside toe na de wedstrijd tegen Galatasaray. "Ik vind het zo armoedig dat het grote Ajax een keeper van 42 (41 red.) heeft. Die moet in het zesde bij de veteranen spelen."

René van der Gijp is het met zijn collega eens. "Wij vonden het al armoedig met Piet Schrijvers en die was nog niet eens zo oud", herinnert de voormalig profvoetballer. "Die was net in de dertig."