Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ajax Video's

Johan Derksen haalt uit naar Ajax: "Ik vind het zo armoedig"

Max
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen begrijpt niet dat Remko Pasveer nog onder de lat staat bij Ajax. De analist vindt de doelman veel te oud. 

Pasveer stond de laatste wedstrijden weer onder de lat bij Ajax, maar daar begrijpt Derksen helemaal niets van. "Het duurt even voor hij in de hoek is, maar hij pakte wel twee goede ballen", geeft hij in Vandaag Inside toe na de wedstrijd tegen Galatasaray. "Ik vind het zo armoedig dat het grote Ajax een keeper van 42 (41 red.) heeft. Die moet in het zesde bij de veteranen spelen."

René van der Gijp is het met zijn collega eens. "Wij vonden het al armoedig met Piet Schrijvers en die was nog niet eens zo oud", herinnert de voormalig profvoetballer. "Die was net in de dertig."

Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen Remko Pasveer
