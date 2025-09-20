AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Johan Derksen haalt uit naar Alex Kroes: "Dat is heel dom geweest"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Screenshot Vandaag Inside

René van der Gijp denkt niet dat John Heitinga hoeft te vrezen voor zijn ontslag, mocht Ajax zondag verliezen bij PSV. Johan Derksen vindt echter dat de oud-speler van de Amsterdammers niet eens aangesteld had moeten worden. Volgens De Snor ontbreekt het Heitinga aan de persoonlijkheid van een echte trainer.

Van der Gijp verwacht niet dat Heitinga moet vertrekken binnenkort. "Maar hij krijgt nog een paar lastige wedstrijden", vertelt de analist bij Vandaag Inside. "Ze hebben nu van Inter verloren. Als ze dan ook verliezen van PSV, is dat dan heel gek? Dat kan gewoon gebeuren." Gijp verwacht een zege van PSV. "PSV mag met dit materiaal thuis niet van Ajax verliezen. Als PSV mag je in principe maar één thuiswedstrijd verliezen en er eentje gelijkspelen."

Volgens Derksen heeft directeur Alex Kroes de fout gemaakt door Heitinga aan te stellen. "Het is heel dom geweest. Het is het verhaal van: we willen een Ajacied. Het is inderdaad een Ajacied, maar Heitinga. Er had nooit iemand op het idee gekomen om die man trainer van Ajax te maken. Hij heeft namelijk niet de personality van een hoofdtrainer", aldus Johan Derksen.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ali Boussaboun bij ESPN

Boussaboun voorspelt titelrace met twee clubs: "Ajax is de minste"

0
Dick Lukkien

Lukkien geniet van Ajax-huurling: "Vind het een megagroot talent"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Johan Derksen René van der Gijp Alex Kroes John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd