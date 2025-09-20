Johan Derksen haalt uit naar Alex Kroes: "Dat is heel dom geweest"

René van der Gijp denkt niet dat John Heitinga hoeft te vrezen voor zijn ontslag, mocht Ajax zondag verliezen bij PSV. Johan Derksen vindt echter dat de oud-speler van de Amsterdammers niet eens aangesteld had moeten worden. Volgens De Snor ontbreekt het Heitinga aan de persoonlijkheid van een echte trainer.

Van der Gijp verwacht niet dat Heitinga moet vertrekken binnenkort. "Maar hij krijgt nog een paar lastige wedstrijden", vertelt de analist bij Vandaag Inside. "Ze hebben nu van Inter verloren. Als ze dan ook verliezen van PSV, is dat dan heel gek? Dat kan gewoon gebeuren." Gijp verwacht een zege van PSV. "PSV mag met dit materiaal thuis niet van Ajax verliezen. Als PSV mag je in principe maar één thuiswedstrijd verliezen en er eentje gelijkspelen."

Volgens Derksen heeft directeur Alex Kroes de fout gemaakt door Heitinga aan te stellen. "Het is heel dom geweest. Het is het verhaal van: we willen een Ajacied. Het is inderdaad een Ajacied, maar Heitinga. Er had nooit iemand op het idee gekomen om die man trainer van Ajax te maken. Hij heeft namelijk niet de personality van een hoofdtrainer", aldus Johan Derksen.