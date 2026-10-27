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Ajax historie & oud-spelers

Johan Derksen haalt uit naar oud-trainer Ajax: "Echt een schande"

Bjorn
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het beleid van Willem II. De analist vond het mooi dat de Tilburgers afgelopen weekend in eigen huis werden afgedroogd door SC Cambuur (1-6), nadat vorige week trainer John Stegeman vanwege de slechte resultaten ontslagen werd bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

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"Ik heb echt leedvermaak gehad om dat Willem II", vertelt Derksen maandag bij Vandaag Inside. "Die Heerkens heeft een adviseur, dat is Adrie Koster", doelt hij op technisch directeur Freek Heerkens en de nieuwe Willem II-trainer Adrie Koster die in het verleden trainer was bij Ajax en ook jaren extern adviseur van de raad van commissarissen in Amsterdam was.

"Die hebben met z'n tweeën die gozer (Stegeman, red.) eruit geschopt", vervolgt Derksen. "En ik weet niet of het een goede trainer is, maar hij had in ieder geval geen goede spelers. Die Heerkens en Adrie Koster waren ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie."

Derksen vindt dat de promovendus veel te weinig kwaliteit heeft om te overleven in de Eredivisie. "Maar technisch directeuren ontslaan hun trainer om zelf te overleven. En die oude Koster werkt daaraan mee", meent hij. "Die is zo naïef, die speelt dat spel mee. Echt een schande. Het lag niet aan die trainer die ontslagen is."

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