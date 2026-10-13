Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"

Johan Derksen is niet te spreken over Dusan Tadic. De analist heeft hard uitgehaald naar de 37-jarige speler van NEC, die zich in aanloop naar het duel met Ajax van afgelopen weekend lovend uitsprak over de Amsterdammers en denigrerend deed richting zijn huidige werkgever.

Volgens Derksen moet Tadic blij zijn dat hij nog een bij een club als NEC mag spelen. "Tadic was eigenlijk al uitgevoetbald", zegt De Snor bij Vandaag Inside. "Bij Ajax was het over en in Turkije heeft hij als een veteraan wat meegehobbeld. Marcel Boekhoorn vond het wel leuk om een keer een grote naam te halen, maar Tadic heeft niets toegevoegd aan NEC. Ze gaan met hem de oorlog niet winnen."

"Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen en hatelijke dingen zeggen als: Ik was gewend om bij clubs te spelen waar het om de prijzen ging. Later zegt hij: Ik ben verkeerd geciteerd. Dat was helemaal niet zo", meent Derksen. "Hij moet z'n handen dichtknijpen dat die rare miljonair (Boekhoorn, red.) hem het beste salaris van de hele club heeft gegeven. Tadic heeft nog niets gepresteerd en voetbalt alleen uit stand."