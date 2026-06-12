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Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"

Bjorn
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal speelt zondagavond haar eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. René van der Gijp meent dat het eindtoernooi totaal niet leeft in Nederland en heeft daar wel een verklaring voor.

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Van der Gijp was woensdagavond uiteten met Kees Jansma, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. "Dat zijn vier man die allemaal wel redelijk sport minded zijn. Het woord WK is niet één keer gevallen. Heel raar is dat", vertelt Van der Gijp bij Vandaag Inside Oranje

"Hoe dat komt?", vraagt de analist zich af. "Misschien komt het omdat er nu zoveel landen meedoen dat we de eerste twee, tweeënhalve week naar heel veel k*twedstrijden gaan zitten kijken", doelt hij op de 48 landen die meedoen. 

Johan Derksen heeft ook een andere verklaring. "Het heeft ook te maken met het feit dat Oranje twee wedstrijden heeft gespeeld die allebei niet om aan te zien waren", doelt hij op de oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1). "Je weet hoe het volk is: die hebben er al helemaal geen vertrouwen meer in."

Derksen ziet verder geen Oranje-internationals die het publiek echt aanspreken. "Het heeft ook te maken met het feit dat we geen één kleurrijke speler hebben die in de publiciteit leuke dingen zegt", zegt hij. "Vroeger had je spelers die op tv een bezienswaardigheid waren. Nu heb je van die brave hendrikken. We hebben een aanvoerder die alleen maar open deuren intrapt en politiek correct staat te zijn", aldus Derksen over aanvoerder Virgil van Dijk.

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