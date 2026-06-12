Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
Het Nederlands elftal speelt zondagavond haar eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. René van der Gijp meent dat het eindtoernooi totaal niet leeft in Nederland en heeft daar wel een verklaring voor.
Van der Gijp was woensdagavond uiteten met Kees Jansma, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. "Dat zijn vier man die allemaal wel redelijk sport minded zijn. Het woord WK is niet één keer gevallen. Heel raar is dat", vertelt Van der Gijp bij Vandaag Inside Oranje.
"Hoe dat komt?", vraagt de analist zich af. "Misschien komt het omdat er nu zoveel landen meedoen dat we de eerste twee, tweeënhalve week naar heel veel k*twedstrijden gaan zitten kijken", doelt hij op de 48 landen die meedoen.
Johan Derksen heeft ook een andere verklaring. "Het heeft ook te maken met het feit dat Oranje twee wedstrijden heeft gespeeld die allebei niet om aan te zien waren", doelt hij op de oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1). "Je weet hoe het volk is: die hebben er al helemaal geen vertrouwen meer in."
Derksen ziet verder geen Oranje-internationals die het publiek echt aanspreken. "Het heeft ook te maken met het feit dat we geen één kleurrijke speler hebben die in de publiciteit leuke dingen zegt", zegt hij. "Vroeger had je spelers die op tv een bezienswaardigheid waren. Nu heb je van die brave hendrikken. We hebben een aanvoerder die alleen maar open deuren intrapt en politiek correct staat te zijn", aldus Derksen over aanvoerder Virgil van Dijk.
Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"
Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'
'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'
'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'
Voormalig Ajacied adviseert Koeman: "Met Brobbey en Malen voorin"
'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'
Huntelaar erkent Ajax-miskoop: "Hij heeft het niet goed gedaan"
'Ajax komt steeds dichterbij droomaanwinst Marc-André ter Stegen'
"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Tomiyasu kritisch: "Ik bewaar er geen goede herinneringen aan"
Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"
Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"
Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"
'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'
Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken
Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"
Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"
'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'
'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'
Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"
'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'
Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"
"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"
Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
'Jordi Cruijff benadert doelman met verleden bij Bayern München'
Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"
'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'
Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"