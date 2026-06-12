Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"

Het Nederlands elftal speelt zondagavond haar eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. René van der Gijp meent dat het eindtoernooi totaal niet leeft in Nederland en heeft daar wel een verklaring voor.

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Van der Gijp was woensdagavond uiteten met Kees Jansma, Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. "Dat zijn vier man die allemaal wel redelijk sport minded zijn. Het woord WK is niet één keer gevallen. Heel raar is dat", vertelt Van der Gijp bij Vandaag Inside Oranje. "Hoe dat komt?", vraagt de analist zich af. "Misschien komt het omdat er nu zoveel landen meedoen dat we de eerste twee, tweeënhalve week naar heel veel k*twedstrijden gaan zitten kijken", doelt hij op de 48 landen die meedoen.