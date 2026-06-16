Johan Derksen haalt uit: "Waarom neem je Wout Weghorst dan mee?"
Johan Derksen was maandagavond zeer kritisch op bondscoach Ronald Koeman. De analist kon zich niet vinden in het wisselbeleid van Koeman in de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2).
Volgens Derksen heeft Koeman gefaald door FC Twente-doelwit Wout Weghorst niet in te brengen. "Ik vind dat Koeman hopeloos heeft gefaald. Het was na een uur duidelijk dat Nederland er niet doorkwam", begint Derksen in Vandaag Inside Oranje. "Het was niet om aan te gluren."
"Dat is lullig voor het Nederlands elftal, want ze deden wel hun best", vervolgt Derksen. "Maar er was maar één oplossing: Weghorst erin. Ballen voor de goal en forceren. Dan maakt hij de fout om de heiligverklaarde Memphis, die ik al jaren niets goeds heb zien doen, erin te zetten. Hij bakte er niets van."
"Als je ooit van Weghorst gebruik had kunnen maken, had je dat nu kunnen doen. Ze hebben weinig kopduels gewonnen. Dan denk je toch als trainer dat je het door de lucht gaat proberen. Waarom neem je Weghorst dan wel mee?", vraagt Derksen zich af.
René van der Gijp vond dat Oranje teveel naar achteren ging naar de voorsprong. "Toen Koeman de spitsen eruit ging halen, dacht ik: we gaan de 2-1 vasthouden. Op zich vind ik dat niet erg, maar wij kunnen dat niet. Italianen, Spanjaarden en Fransen kunnen dat. Zij hebben grote spelers, maar wij kunnen beter gewoon blijven voetballen."
Johan Derksen haalt uit: "Waarom neem je Wout Weghorst dan mee?"
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