Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."

Johan Derksen spaart Ajax niet in zijn analyse van de huidige situatie bij de club. In de podcast Groeten uit Grolloo haalt de analist stevig uit naar trainer John Heitinga, maar ook naar de directie en de mogelijke komst van Thomas Duivenvoorden.

Derksen zegt medelijden te hebben met Heitinga, maar ziet tegelijkertijd waarom het niet loopt. "Maar ik kijk er niet van op: wij hebben Heitinga vroeger tijdens dat voetbaltalkshowtje aan tafel gehad, daar kwam geen verstandig woord uit. Nu brabbelt hij louter wat trainersjargon. Ingestudeerde zinnetjes uit de cursusboeken."

Volgens de Vandaag Inside-coryfee ontbreekt het de trainer aan leiderschap en uitstraling. "Heitinga heeft het niet, hij is geen leider. Hij heeft geen status. Als hij de kleedkamer inkomt, zit niet iedereen strak van: nu gaat het gebeuren. Niemand neemt hem serieus." Ook over de rol van assistent Marcel Keizer is Derksen niet enthousiast: "Dat is ook een man zonder enige naam en faam: hij is eveneens geen boegbeeld."

Daarnaast bekritiseert Derksen de plannen van Ajax om Thomas Duivenvoorden aan te trekken. "Ze zijn nu ook bezig om bij dat arme De Graafschap de assistent-trainer weg te halen. Die had het zo goed gedaan bij Quick Boys... Als dat de redder van Ajax moet zijn, is Ajax reddeloos verloren."