Johan Derksen hard voor Ajax: "Hoe is het in godsnaam mogelijk"

"'Ik zag net dat bij Ajax die oude keeper erin stond. Die raakte geblesseerd aan zijn lies. Maar dan zie ik niet die goede keeper (Matheus, red.) op de bank zitten, maar de keeper van de jeugd.", begint Derksen bij Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee geeft aan dat Ajax vergeten is om tweede doelman Matheus in te schrijven voor de Europa League en dat zorgt voor ergernis bij Derksen.

"Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat bij een club als Ajax, waar ze voor iedere functie een manager hebben...", gaat hij verder. Vervolgens breekt Genee in door te zeggen dat Ajax het niet is vergeten, maar Matheus gewoon niet heeft ingeschreven. "'Dat is dan heel dom", concludeert de besnorde analist.

"Want vanavond tegen Frankfurt had je die goede keeper nodig gehad. Ik vond het al gek dat hij er niet in stond, maar dan is dat de reden dus. Ik vind dat zó armoedig, een keeper van 40. Het is gewoon een veteraan", aldus Derksen.