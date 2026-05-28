Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

Johan Derksen is kritisch op bondscoach Ronald Koeman. De analist snapt niet dat de keuzeheer van het Nederlands elftal een plek heeft ingeruimd voor Ajax-spits Wout Weghorst.

Over het algemeen is Derksen te spreken over de selectie van Oranje en ziet hij veelal logische keuzes. “Koeman wil één ding: een prestatie leveren", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Hij heeft er dus echt wel over nagedacht. Hij neemt mensen mee van wie hij denkt dat-ie ze nodig heeft."

Toch ziet de besnorde analist ook duidelijk één fout keuze. "Dat werkpaard neemt hij ook weer mee", doelt hij op Weghorst. "Voor als er een keer in de laatste tien minuten iets geforceerd moet worden. Je schaamt je kapot dat zo'n gozer een Oranje-shirt aanheeft, maar hij gaat wel mee."