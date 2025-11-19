AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Johan Derksen: "Hij heeft alles wat Frenkie de Jong niet heeft"

Bjorn
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal won maandagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-0 van Litouwen en daardoor heeft de ploeg van trainer Ronald Koeman zich definitief geplaatst voor het WK. Johan Derksen is vol lof over de inbreng van voormalig FC Twente-talent Tijjani Reijnders, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. De analist wijst daarbij kritisch naar voormalig Ajacied Frenkie de Jong.

"Ik vind Reijnders de absolute vedette van dit Nederlands elftal”, sprak hij dinsdagavond bij Vandaag Inside. "Ik keek er al van op dat hij totaal geen aanpassingsproblemen had bij Manchester City. Dat is het hoogste niveau in Engeland. Hij heeft eigenlijk alles wat Frenkie de Jong niet heeft", constateert Derksen. 

"Frenkie kan goed voetballen op het veilige middenveld, maar komt nooit verder", vervolgt hij. "Hij komt nooit in het strafschopgebied en scoort nooit. Reijnders heeft veel meer loopvermogen en is veel dynamischer. Hij komt er wel en hij scoort ook nog", legt Derksen uit.

Ook René van der Gijp was onder de indruk van Reijnders. "Reijnders moet ook ruimte hebben om te lopen, het is een lopende speler. Toen Manchester City hem binnenhaalde, vond ik dat ze hem niet moeten vergelijken met De Bruyne, want dat is hij niet", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Hij is iemand die er constant moet komen. Maar Frenkie de Jong is aanvoerder van Barcelona", aldus Van der Gijp.

"En als Hansi Flick zegt dat het één van de betere spelers is met wie hij heeft gewerkt, is dat een waanzinnige speler", vervolgt de analist, die inmiddels wel een voorkeur heeft op het middenveld bij Oranje. "Gewoon Gravenberch, De Jong en Reijnders. Het beste wat je kunt overkomen, is dat je zoals Spanje in het verleden een middenveld hebt van drie spelers die bij dezelfde club (Busquets, Xavi en Iniesta bij FC Barcelona, red.) spelen en elkaar van haver tot gort kennen. Maar dat heb je niet", besluit Van der Gijp realistisch. 

Johan Derksen Frenkie de Jong
