Johan Derksen: "Hij moet voorlopig niet naar een grote club gaan"

Johan Derksen heeft zich maandagavond bij Vandaag Inside flink gestoord aan het gedrag van Kees Smit. De middenvelder van AZ liet tijdens het duel met Fortuna Sittard duidelijk merken dat hij niet blij was met zijn wissel.

Bij zijn vertrek van het veld liep Smit zijn trainer Leeroy Echteld zonder iets te zeggen voorbij. Echteld sprak hem daar direct op aan. Derksen vindt de reactie van de AZ-trainer terecht en is hard voor de jonge middenvelder. "Ik heb me echt aan dat jochie geërgerd", zegt Derksen over Smit. "Ik vind het een leuk voetballertje, het is een groot talent. Maar het blijkt dat het jongetje al over het paard getild is en ver naast z’n schoenen loopt. Dit houdinkje… Een draai om z’n oren verdient hij eigenlijk."

Volgens Derksen moet Smit oppassen met zijn houding. "Is hij Onze Lieve Heer, dat hij niet gewisseld kan worden? Hij moet voorlopig niet naar een grote club gaan, want daar zijn ze meteen klaar met zulk gedrag. En daar is de concurrentie wat steviger dan bij AZ", aldus de analist. Valentijn Driessen sluit zich aan bij de kritiek van zijn collega. "Als je dit bij Mourinho doet, speel je het hele seizoen niet meer."