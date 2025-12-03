Johan Derksen is furieus: "Het is de schuld van de Ajax-leiding"

Johan Derksen heeft maandagavond in het programma Vandaag Inside gereageerd op het staken van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Het duel werd gestaakt nadat leden van de harde supporterskern F-Side een overleden medesupporter met veel vuurwerk herdachten.

"Het is de schuld van de Ajax-leiding, want zij hebben toegestaan dat de hooligans in Amsterdam de baas zijn", begint Johan. "Uit pure angst is dat, want anders worden ze dus geterroriseerd. Dat is bij iedere club in Nederland in iets mindere mate zo."

Volgens de analist is het moment gekomen dat clubs duidelijkheid moeten scheppen. "Ik denk dat nu het moment gekomen is dat de clubs eens moeten bepalen dat zij de baas zijn in eigen huis. Als ik in een openbare gelegenheid een feest verpest door me te misdragen, dan word je buiten de deur gezet en kom je nooit meer binnen. Ajax moet nu beginnen met niet alleen tegen Feyenoord de tribune dicht, maar: de rest van het seizoen komt die hele F-Side er niet meer in."

Derksen is scherp in zijn oordeel over de betrokken supporters. "Het zijn helemaal geen supporters. Mensen die de club willens en wetens duperen, die mogen zich toch geen supporter noemen?!"