Johan Derksen keihard voor Ajacied: "Die is gek, op elk gebied"

Johan Derksen is niet te spreken over de gedragingen van Ajacied Wout Weghorst. De analist zag de aanvaller van de Amsterdammers afgelopen zondag een klap tegen een camera geven.

"Die is gek, op elk gebied", begint Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. "Alles wat hij doet is overdreven, maar dat is ook onbeschaafd, wat hij doet. Dat noemen ze tegenwoordig grensoverschrijdend. Hij wil graag op het niveau spelen waar camera's bij zijn. Nou, dat heeft hij gered. Dan is hij zo wild van teleurstelling dat hij een klap naar de camera geeft. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Die jongen kan zich nooit normaal gedragen."

Valentijn Driessen verbaast zich over het feit dat Weghorst zich gezocht voelt door de camera's in Nederland. "Het gaat ook nergens over, dan zegt hij dat ze hem steeds zoeken, die camera's. Die zochten hem helemaal niet, want iedereen werd gefilmd. Hij denkt dat de hele wereld om Wout Weghorst draait, maar zo is het niet."

"Wout Weghorst heeft een grote fout gemaakt. Die had naar FC Twente moeten gaan, in zijn eigen omgeving", gaat Derksen verder. "Dan had hij een basisplaats gehad. Nu mag hij af en toe een kwartiertje invallen, en dan heeft hij ook zo'n sik, want hij vindt dat hij in de basis moet staan. Maar dan presteert hij ook niks, want hij komt tekort voor dat niveau."