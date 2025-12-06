Johan Derksen: 'Koeman moet deze Ajacied sowieso opstellen op WK'

Het Nederlands elftal neemt het komende zomer op het WK op tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-offs B. Volgens oud-international René van der Gijp is vooral Tunesië geen makkelijke tegenstander voor Oranje.

"Niet makkelijk, hoor. Die spelen allemaal in Frankrijk", zegt de analist bij Vandaag Inside. Volgens Helene Hendriks valt het allemaal wel mee. "De beste speelt bij FC Augsburg." Van der Gijp waarschuwt ook voor Japan. "Kijk, Japan is natuurlijk wel een goed elftal. Die hebben van Brazilië gewonnen, die wonnen een jaar of twee geleden bij Duitsland uit met 0-4 of zo."

Johan Derksen weet wel hoe Oranje Japan moet bestrijden. "Wout Weghorst erin, kopballen kunnen ze niet bij." Van der Gijp reageert: "Jawel, daar kunnen ze wel bij toch?" De analist heeft vertrouwen in Oranje. "We gaan niet van deze landen verliezen natuurlijk, maar het zijn ook geen walk-overtjes. We gaan er niet uit. We gaan wel door." Derksen besluit: "Polen en Zweden zijn wel te doen."