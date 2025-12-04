Johan Derksen kraakt Ajacied: "Zou hij dat zelf niet doorhebben?"

Johan Derksen heeft met verbazing naar het optreden van Louis van Gaal bij Pauw & De Wit gekeken. Volgens de analist had de adviseur van Ajax het vaak over zichzelf.

Van Gaal had het onder andere over het vuurwerkincident tijdens Ajax en FC Groningen. "Ík had al ingegrepen", citeert Derksen de voormalig oefenmeester. "Dat is niets voor Louis om dat te zeggen", grapt hij vervolgens. "Zou hij dat zelf niet doorhebben? Ja, nu wel inmiddels, denk ik."

Derksen is ook kritisch op de rol van Van Gaal bij Ajax. "Hij is een beetje op afstand een adviseurtje, maar hij adviseert Ajax altijd in zijn vriendenkring te shoppen", besluit de voormalig profvoetballer en journalist.