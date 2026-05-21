Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Het Nederlands elftal begint over minder dan een maand aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het is nog de vraag of Memphis Depay deel uit gaat maken van de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman. René van der Gijp zouden de topscorer van Oranje wel meenemen.
"Er zijn een paar spelers internationaal die bij een andere categorie horen, zoals Neymar bij Brazilië", zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Dat is Memphis voor Nederland, dat is Neuer voor Duitsland. Neem je die niet mee en de keeper van Duitsland laat in de eerste twee wedstrijden twee corners los, dan krijg je gezeik. Had Neuer maar meegenomen. En dat hebben we met Memphis ook natuurlijk."
"Memphis is in Nederland wel buitencategorie", vervolgt Van der Gijp over de topscorer aller tijden. "Dus neem hem maar mee. Maar als je hem op gaat stellen en hij speelt slecht, dan zegt iedereen: had hem maar thuis gelaten. En neem je hem niet mee en je zet Malen erin en hij doet het niet goed, dan roept iedereen: had Memphis maar meegenomen. Dus eigenlijk doe je het bij dat soort spelers nooit goed."
Johan Derksen kijkt er iets anders naar. "Ik ben niet zo'n Memphis-liefhebber en ik vind hem ook geen buitencategorie", reageert de analist. "Ik vind het vooral een beetje een vervelende jongen. Hij is ooit heel goed geweest, hoor."
Toch zou Derksen de spits van Corinthians misschien wel meenemen. "Maar als het alternatief Wout Weghorst is, dan heb ik liever een fitte Memphis. Dat begrijp ik. Maar ik stoor me altijd een beetje aan zijn misplaatste vedette-neigingen. Hij straalt dat ook qua lichaamstaal uit. Ik vind het eigenlijk een heel vervelend jongetje, dus ik vind het eigenlijk niet erg als hij niet mee gaat", aldus Derksen.
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"
Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"
Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"
Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"
Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"
Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"
Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"
Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos
René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"
Van der Vaart wekt ergernis bij Studio Voetbal: "Was hij dronken?"
Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"
Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"
"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"
FC Groningen meldt nieuw twijfelgeval voor wedstrijd tegen Ajax
Garcia moet puzzelen: Ajax mist drie verdedigers tegen FC Groningen
'Buitenlandse club toont grote belangstelling voor Kasper Dolberg'
Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"
Willem van Hanegem verdedigt Ajacied: "Dan neem je die toch mee?"
Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"
Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"
Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"
Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."