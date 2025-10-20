Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"

Arthur
bron: Groeten uit Grolloo
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen uit forse kritiek op Wout Weghorst. De analist van Vandaag Inside is duidelijk geïrriteerd door het gedrag van de ervaren Ajax-spits. Tijdens de wedstrijd tegen AZ gaf de 33-jarige aanvaller zaterdagavond een elleboogstoot aan Wouter Goes.

"Ik word een beetje beroerd van het theatrale gedrag van die Weghorst," opent Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "In alles wat hij doet, overdrijft hij. Die jongen overschat zichzelf schromelijk. Hij is een nuttig werkpaard, maar voor de rest voegt hij niet zo veel toe."

Derksen merkt op dat Goes er uitstekend in slaagt om spitsen uit de wedstrijd te houden. "Daar is hij honderd procent in geslaagd. De frustratie van Weghorst liep zo op dat hij hem een tik met de elleboog geeft, en tegenwoordig met 24 camera’s wordt alles gezien." Volgens Derksen werden dergelijke incidenten vroeger minder snel opgemerkt. "Wij konden vroeger iemand een klap voor zijn bek geven, want de camera volgde de bal, maar die tijden zijn voorbij."

Ook na de wedstrijd kon Derksen het gedrag van Weghorst niet waarderen. "Na afloop gaat Weghorst dan weer een lulverhaal ophangen. Hij heeft zijn eigen team de das omgedaan, want de goal werd afgekeurd door zijn misdragingen. Hij komt er nog goed van af, want ik vind dat hij een rode kaart had moeten krijgen," zegt de analist. "Ik vind die Wout een steeds grotere gek worden."

