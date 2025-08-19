Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Het is allemaal lulkoek"

Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Johan Derksen is uiterst kritisch op John Heitinga. De analist vindt de hoofdtrainer van Ajax absoluut niet geschikt voor zijn functie. 

Heitinga keerde deze zomer terug als hoofdtrainer van Ajax, maar kan Derksen vooralsnog niet overtuigen. "Heitinga heeft niets te melden en die heeft zich een soort trainersjargon eigen gemaakt met allerlei oneliners die werkelijk nergens op slaan. Hij is geen grote personality en heeft nog nooit op eigen benen gestaan", stelt hij in Groeten uit Grolloo. "Mijn dochter en ik hebben geen Youp van ’t Hek en Debiteuren Crediteuren meer, maar wij genieten nu van Johnny Heitinga."

Derksen begrijpt niet dat de Ajax-leiding bij Heitinga is uitgekomen. "Het is allemaal lulkoek wat eruit komt. Dan denk ik: hoe kun je zo’n man het boegbeeld maken van een topclub?", kraakt de voormalig profvoetballer en journalist. "De meute, het Ajax-legioen tevreden houden. Een jongen met Ajax-bloed in de aderen, dat soort gelul. Maar hij moet ook wel kwaliteiten hebben en leidinggevende kwaliteiten."

