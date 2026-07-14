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Johan Derksen na overlijden Dieperink: "Ik keek er niet van op"

Arthur
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside Oranje gereageerd op het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. De analist stond stil bij de impact die de recente beschuldigingen aan het adres van de arbiter volgens hem kunnen hebben gehad. Aan tafel plaatste strafrechtadvocaat Job Knoester meerdere kanttekeningen bij de uitspraken van Derksen.

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"Het gekke is dat ik er niet van opkeek", begint Derksen. "Als in de media komt dat je handtastelijk bent geweest bij een minderjarige, is dat het ergste wat kan gebeuren. Vroeger in de krant werd nooit over zelfmoorden geschreven, maar het is heel treurig. Het hele leven van die jongen is verwoest en als hij inderdaad aan een 17-jarige jongen heeft gezeten, of een poging heeft gewaagd, dan heeft hij het er zelf naar gemaakt. Maar het is wel een heel triest einde."

Presentator Wilfred Genee wijst Derksen er vervolgens op dat de zaak rondom de vermeende aanranding is geseponeerd. Knoester benadrukt daarop dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over een mogelijk verband. "Het is verschrikkelijk triest, maar je weet niet of dat überhaupt een reden is van wat er is gebeurd."

Derksen reageert daarop: "Job, als ik zo in de media zou komen, zou ik ook in staat zijn om er een einde aan te maken. Dan durf je toch niet meer naar buiten? In voetbalstadions had hij geen leven meer gehad." Genee plaatst vervolgens een belangrijke nuance. "We weten niet met zekerheid dat het....", doelend op zelfdoding." Derksen verwijst daarna naar berichten uit de omgeving van Dieperink. "Een vriend van hem heeft op social media al berichten gezet dat het wel daarom ging."

Knoester waarschuwt tot slot opnieuw voor het trekken van voorbarige conclusies. "Het is ontegenzeggelijk triest, maar ik zou toch een beetje oppassen met dit soort conclusies." Daarna wordt het onderwerp niet verder besproken in de uitzending.

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