Johan Derksen vol lof: "Toen zag ik die onbenul van Ajax weer"

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside namen Johan Derksen en Valentijn Driessen oud-Ajacied Jordan Henderson stevig de maat. De middenvelder van Brentford kwam afgelopen weekend voorbij in Match of the Day, waar Derksen met verbazing naar keek.

Johan Derksen: "Ik zat na afgelopen weekend naar Match of the Day te kijken in Engeland, toen zag ik die onbenul van Ajax die ze weer weggedaan hebben. Hij gaf bij Brentford beslissende passen geven over 60 meter. Henderson! Hij speelde hartstikke goed."

Toch was niet iedereen onder de indruk. Valentijn Driessen temperde de loftrompet van zijn collega en plaatste het optreden van Henderson in perspectief. "Dat is geen niveau die Engelse League. Als je je zo staande houdt daar... Als je hier nou twee jaar niks zien in Nederland en dan geef je daar twee lange ballen. Ze stonden zwaar in de verdediging, joh."