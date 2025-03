Johan Derksen over Ajacied: "Hij is nu geblesseerd, gelukkig"

Johan Derksen denkt het bondscoach Ronald Koeman bepaald niet dik in de spitsen zit. De besnorde analist weet dat twee Ajacieden kans maken op de spitspositie in Oranje, maar is niet onder de indruk van Wout Weghorst en Brian Brobbey.

"Het is een droevige situatie qua spitsen", haakt Johan Derksen op serieuzere toon in. "Die Luuk de Jong heeft er geen zin meer in, die Weghorst is gelukkig geblesseerd, want anders is hij in staat om hem op te stellen en Brobbey kan op Nederlands niveau niet eens mee, laat staan in internationale wedstrijden. Dan ben je aangewezen op Memphis."

Tafelgast Job Knoester vraagt of voormalig Ajacied Justin Kluivert niet in de spits kan spelen. René van der Gijp geeft echter aan dat dat niet kan. "Hij is maar zo groot", zegt hij grappend. "En het is jammer dat zo'n Zirkzee er niets van bakt bij Manchester United", aldus Van der Gijp.