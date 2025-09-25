Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Johan Derksen over Mohamed Ihattaren: "Ik concludeer daaruit..."

Gijs Kila
bron: BNNVARA
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Screenshot Vandaag Inside

Johan Derksen is één van de prominente gezichten in de nieuwe BNNVARA-documentaire Mo Ihattaren - De Beproeving, die op woensdag 15 oktober wordt uitgezonden op NPO 3. De documentaire volgt het bewogen verhaal van Mohamed Ihattaren.

In de trailer van de documentaire windt Derksen er geen doekjes om. "Een waanzinnig talent, dat we in Nederland nog zelden zo hebben gezien", noemt hij de 23-jarige middenvelder. 

Toch ziet hij ook waar het fout ging, met name na het overlijden van Ihattarens vader. "Ik lees de kranten en ik lees alleen maar negatieve berichten. Ik weet niet wat er allemaal waar van is, maar ik concludeer daaruit dat hij een beetje in verkeerde kringen verkeert."

Volgens Derksen staat Ihattaren op een cruciaal kruispunt. "Hij moet wel realiseren: als dit mislukt, dan is het helemaal over."

Johan Derksen Mohamed Ihattaren
