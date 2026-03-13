Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Denkt er onderuit te komen"

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de toekomst van Quincy Promes, die afgelopen weken twee nieuwe advocaten in de arm heeft genomen om onder zijn gevangenisstraf van 7,5 jaar uit te komen. Derksen verwacht dat zij weinig kunnen betekenen voor de oud-speler van Ajax.

"Promes denkt dat hij eronderuit kan komen, omdat hij geld moet verdienen voor zijn kinderen", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Hij ontkent het en hij ontkent ook dat hij die drugs gefinancierd heeft. Ze hebben gesprekken opgenomen en hij heeft al drie advocaten versleten die niks voor hem hebben kunnen betekenen. Die neef heeft hij gestoken waar de hele familie bij was."

Geert-Jan en Carry Knoops nemen de zaak van Promes over van Cem Polat. Het echtpaar Knoops stond eerder dit jaar succesvol Marco Borsato bij in een rechtszaak. Toch heeft ook René van der Gijp er weinig vertrouwen in dat ze iets kunnen betekenen voor Promes. "Het enige wat ze kunnen geven aan hem is dat het niet gemogen had dat ze hem afluisterde, maar normaal gesproken kan je daar niks tegen doen", aldus Van der Gijp.

Derksen is wel vol lof over de advocaten. "Die hebben het fantastisch gedaan. Het zijn momenteel de twee toppers in de Nederlandse advocatuur. Henk (Kuipers, red.) gaat met ze om en zegt: het zijn zulke leuke mensen, humor. Hij is een oude marinier en zij schijnt ook heel leuk te zijn. Dat weten ze wel heel goed te verbergen."