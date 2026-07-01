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Ajax historie & oud-spelers

Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Ik blijf het lullig vinden"

Bjorn
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje Foto: © Vandaag Inside Oranje/Talpa Network

Het Nederlands elftal moest deze week haar meerdere erkennen in Marokko op het WK. Bij de tegenstander stonden de nodige (oud-)Eredivisie-spelers op het veld. Voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech behoort niet tot de selectie van de Atlasleeuwen. 

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"Ik blijf het altijd lullig vinden en eigenlijk jammer dat Ziyech niet bij dat Marokko gebleven is. Dat vond ik zo'n goede speler. Is dat toch die ruzie met die trainer geweest?", zegt Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Nordin Ghouddani, presentator van Mocro Inside, reageert: "Nou niet zo zeer, want er is een nieuwe trainer. Maar hij is de laatste jaren niet echt fit, veel geblesseerd geweest en een half jaar geen club gehad. En als je kijkt naar dit Marokko, je moet echt kunnen lopen zonder bal en meters kunnen maken. Dat kan hij niet. Aan de bal is het perfect, maar je moet ook vuile meters kunnen maken en dat kan hij nu niet meer", aldus Ghouddani.

"Ik vind het wel jammer", antwoordt René van der Gijp. "Ik vond het geen buitencategorie, maar het was wel een ontzettend goede speler." Derksen: "Maar Chelsea was eigenlijk al iets te hoog gegrepen."

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