Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Johan Derksen overtuigd: "Hij is uitermate geschikt voor Ajax"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft al een idee wie komend seizoen trainer van Ajax moet worden. Volgens de analist loopt de ideale opvolger van interim-trainer Fred Grim rond bij NEC, namelijk Dick Schreuder.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff gaat over aanstelling van de nieuwe trainer, weet Valentijn Driessen. "Cruijff gaat zijn geloofsbrieven aan een aantal van de media. Dan ben ik heel benieuwd of Cruijff voor een Nederlandse trainer gaat, of dat hij alleen voor een Spanjaard gaat", zegt Driessen bij Vandaag Inside

Volgens Derksen is het wel duidelijk wat de denkwijze van Cruijff is. "Die heeft alleen maar een netwerk in Spanje. Die kent Dick Schreuder helemaal niet", meent De Snor. "Je weet toch wat er gebeurt? Hij haalt een Spaanse trainer met een stuk of vijf B-Spanjaarden."

"Ik ben er ook bang voor", reageert Driessen. "Maar als je dit ziet dan zou je toch wakker moeten worden bij Ajax? Dit spel hoort helemaal bij Ajax", doelt hij op het voetbal van NEC dit seizoen. Derksen heeft dan ook een dringend advies voor Cruijff, namelijk Schreuder. "Hij is uitermate geschikt voor Ajax. De trainer is een fantastisch succes. Dat heeft hij bij PEC Zwolle ook al laten zien. Als ik Ajax was, zou ik hem nu vastleggen in plaats van een rare Spanjaard die er dadelijk aankomt."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen onthult: dit zei Goes tegen Wout Weghorst

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel is lovend over PSV: "Dat heb je bij Ajax niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

0
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties