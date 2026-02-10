Johan Derksen overtuigd: "Hij is uitermate geschikt voor Ajax"

De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff gaat over aanstelling van de nieuwe trainer, weet Valentijn Driessen. "Cruijff gaat zijn geloofsbrieven aan een aantal van de media. Dan ben ik heel benieuwd of Cruijff voor een Nederlandse trainer gaat, of dat hij alleen voor een Spanjaard gaat", zegt Driessen bij Vandaag Inside.

Volgens Derksen is het wel duidelijk wat de denkwijze van Cruijff is. "Die heeft alleen maar een netwerk in Spanje. Die kent Dick Schreuder helemaal niet", meent De Snor. "Je weet toch wat er gebeurt? Hij haalt een Spaanse trainer met een stuk of vijf B-Spanjaarden."

"Ik ben er ook bang voor", reageert Driessen. "Maar als je dit ziet dan zou je toch wakker moeten worden bij Ajax? Dit spel hoort helemaal bij Ajax", doelt hij op het voetbal van NEC dit seizoen. Derksen heeft dan ook een dringend advies voor Cruijff, namelijk Schreuder. "Hij is uitermate geschikt voor Ajax. De trainer is een fantastisch succes. Dat heeft hij bij PEC Zwolle ook al laten zien. Als ik Ajax was, zou ik hem nu vastleggen in plaats van een rare Spanjaard die er dadelijk aankomt."