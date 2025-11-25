Johan Derksen pakt Ajacied hard aan: "Waar gaat het om, man?"

Wout Weghorst zorgde dit weekend opnieuw voor discussie door zijn tegenstander een duw te geven. Scheidsrechter Joey Kooij gaf hem slechts geel, maar aan tafel bij Vandaag Inside vinden Valentijn Driessen en Johan Derksen dat de spits van Ajax eigenlijk van het veld had moeten worden gestuurd.

Scheidsrechter Bas Nijhuis begrijpt de gele kaart, maar wijst erop dat Weghorst met dit gedrag speelt met vuur. "Geel kaartje is goed, toch?", zegt hij. "Hij neemt het risico met dit gedrag dat de scheids zegt: ik ben er klaar mee en ik geef een rode kaart. Een VAR zal niet ingrijpen. Hij neemt wel risico met dit gedrag."

Driessen is strenger: volgens hem kan dit nooit met geel worden afgedaan. "Waarom meten jullie met twee maten? Die speler van Go Ahead krijgt gewoon rood als hij dit doet." Derksen sluit zich daarbij aan en vergelijkt het met de manier waarop hij vindt dat scheidsrechters moeten optreden. "Dat vind ik hetzelfde als met Goes. Klagen, klagen en klagen dat hij om iedereen heen hangt. Hup, strafschop en drie weken later doet hij het nooit meer."

Driessen pakt Weghorst harder aan. "Hij heeft de meeste overtredingen in de Eredivisie gemaakt. De spits van Ajax, waar gaat dit nog over?" Ook Derksen snapt niets van zijn houding. "Die jongen is zo dramatisch voor zichzelf. Hij trekt een gezicht als het even tegenzit, alsof zijn hele familie met een vliegtuig neergestort is. Waar gaat het om, man? Je hebt verloren van Excelsior."