Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Johan Derksen heeft vol onbegrip gereageerd op het transferbeleid van Ajax. De analist snapt niet dat de Amsterdammers zich de afgelopen transferperiode versterkten met Maarten Paes.
René van der Gijp begint bij Vandaag Inside over de Ajax-doelman, die hij niet vond uitblinken in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. "Ik zag hem weer dingen doen, waarvan ik dacht: daarom heb je handschoenen aan. Een vreselijke keeper", zegt Van der Gijp lachend, terwijl hij beelden van een opbouwende Paes laat zien.
Derksen is ook totaal niet onder de indruk van de sluitpost. "Het is een gemankeerde keeper", vindt Derksen. "Hoe kunnen ze die nou kopen René? Als je nou bij Ajax een keeper nodig hebt, dan haal je een geroutineerde jongen die bij een andere club op de bank zit. Hij was waardeloos bij FC Utrecht."
