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Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

Stefan

De botsing tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman was hét onderwerp van gesprek na de topper Ajax-PSV. Veel meningen gaan naar een rode kaart, maar Johan Derksen denkt daar helemaal anders over. Hij vond het namelijk niet eens een overtreding van Van Bommel.

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"Ik heb met verbijstering die hysterie aangehoord", vertelt Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. "Beide spelers zijn gefocust op de bal en hebben geen oog voor elkaar. Op het laatste moment ziet Van Bommel dat het een botsing wordt en zet hij zijn zijkant erin om zichzelf te beschermen. Die andere jongen heeft helemaal niet gezien dat Van Bommel eraan kwam."

"Ik heb dat zelf gehad op de training bij Haarlem", gaat hij verder. "Er kwam ook een bal, Gerrit Peijs kwam van die kant en ik van deze kant. We hadden elkaar niet gezien en gingen met de koppen tegen elkaar. Nou, een kwartier later lag ik met mijn voetbalschoenen aan en een trainingspak onder de modder op een operatietafel. Ik werd dichtgenaaid, want ik lag helemaal open."

"Bij contactsporten kun je zo’n samenloop van omstandigheden hebben. Er was niets van een overtreding te zien, alleen de botsing was spectaculair. En die liep gelukkig nog redelijk goed af. Want als je het op de beelden zag, dacht je: wat is hier aan de hand? Maar het was echt een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dus hij had geen gele kaart mogen hebben. En dat die scheidsrechtersbaas die scheidsrechter zo afvalt… Die heeft er ook geen verstand van", aldus Derksen.

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