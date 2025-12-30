Johan Derksen tipt trainer bij Ajax: "Ik zou hem durven nemen"

Johan Derksen ziet in Dick Schreuder een toekomstige toptrainer en zou het aandurven om hem bij Ajax aan te stellen. Dat zegt de tv-persoonlijkheid in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Derksen is vol lof over het werk van Schreuder bij NEC.

"De Trainer van het Jaar is voor mij Schreuder", begint Derksen. "Hij was ooit even coach bij PEC Zwolle en toen liep het als een tierelier. Nu traint hij NEC met spelers die ik niet kende. Die kwamen binnenwaaien en ik dacht: wie zijn het en waar komen ze vandaan?"

"Hij laat sprankelend voetbal zien en NEC doet gewoon mee in de subtop. Ik ben al een jaar of zeventig supporter van NEC en zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik denk dat hij een toekomstig toptrainer is. Als ik Ajax was, zou ik hem durven nemen", aldus Derksen.

De 54-jarige Schreuder staat sinds deze zomer aan het roer bij de Nijmegenaren, die het onder zijn leiding uitstekend doen. NEC verloor in de eerste seizoenshelft slechts vier duels en staat momenteel vierde in de Eredivisie.